Деревянный брусок массой 500 г движется с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности постоянной скоростью под действием горизонтальной силы. Определите силу трения, действующую на брусок, если коэффициент трения равен 0,2.
Физика
Деревянный брусок массой 500 г движется с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности постоянной скоростью под действием горизонтальной силы. Определите силу трения, действующую на брусок, если коэффициент трения равен 0,2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно массу умножить на коэффициент тогда получится так: 0,5кг* 0,2= я не знаю решай
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