Деревянный брусок массой 500 г движется с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности постоянной скоростью под действием горизонтальной силы. Определите силу трения, действующую на брусок, если коэффициент трения равен 0,2.

Физика

Деревянный брусок массой 500 г движется с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности постоянной скоростью под действием горизонтальной силы. Определите силу трения, действующую на брусок, если коэффициент трения равен 0,2.

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