сочини современную сказку о лете(осени, зиме, весне).
Литература
сочини современную сказку о лете(осени, зиме, весне).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень...осенью все будто засыпает на несколько веков...Но на самом деле всего лишь на три месяца.Осень-такая пора,когда настроение у многих подавленное,грустное,печальное,хочется чего-то иного,любви необычной и т.д. Иногда осенью хочется спать...Кто-то хочет найти романтику в осенних парках,когда деревья желтые...как будто золотые...А для кого-то осень-пора работы,школы,труда.А кто-то наверное любит осень,также как и лето,когда можно отдохнуть от всего...
Гость:
у меня только есть песенка про осень САМ СОЧИНИЛ. В городе осень наступила, Листья опали все. И классы в школах опустели, Ведь снова каникулы. Можно ложиться очень поздно, Спать до обеда мне. И сочинить с друзьями песню О школьной моей стране. (Припев): Осень опять пришла, Холод нам принесла. Ветер и мелкие снежинки, Скоро придёт зима - (2 раза) (Переделал песню Маленькая страна первый куплет)
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