сочинение по картина кустодиева портрет шаляпина

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Кустодиев традиционно создает картины, которые четко передают жизнь народа, его радости и тревоги. Однако эта картина стала прекрасным исключением из этого ряда. На ней показан гениальный человек всех времен и народов – Шаляпин. Этот выдающийся человек показан не в хоромах, а на небольшом пригорке. Он смотрится очень солидно в своем костюме и роскошном пальто. Аккуратная трость и небольшой перстень подчеркивают статус этого человека. Однако автор не отделяет Шаляпина от народа, поэтому на заднем плане мы видим торговые ряды и нарядных людей. В целом, атмосфера картины крайне оптимистичная и доброжелательная. При создании этого полотна художник использовал преимущественно светлые тона, которые удачно передают сущность русского человека. Просто в глубине души русские – это чистые и светлые люди. Для контраста Шаляпин изображен более темными красками. Это показывает, что он немного возвышается над простыми людьми, но сохраняет связь с народом. Картина Кустодиева «Портрет Шаляпина» – это удивительное творение, которое показывает, что обычный человек может пробиться в жизни. Это картина покорила меня своей величественностью и простотой – и подарила надежду. 3444444444444444444444444444444444444444444444444