Дробные числительные.

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Дробные числительные.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять целых четыре десятых Две целых четыре сотых Одна тысячная Три пятых
Гость:
обозначают дробные велечины и представляют сочетание им. падежа числительного с род. падежом множественного числа или именительным  падежом ед. числа  порядкового числительного женского рода . например: три пятых.
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