куда надо обратится если в нашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди которые громко разговаривают
География
куда надо обратится если в нашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди которые громко разговаривают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они собираются после 23.00 и мешают отдыхать жителям подъезда, в первую очередь нужно обратиться к своему участковому полицейскому.
Гость:
1) Можно написать заявление участковому. 2) Можно позвонить сотрудникам полиции. Они должны будут приехать и записать объяснения сторон, составить протокол, который потом передают в суд. Но обычно полицейские только делают устные замечания в таких случаях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В следующем уравнении: C + O2 = CO2 укажите, какой элемент - окислитель, а какой - восстановитель???
Английский язык
Математика
Русский язык