куда надо обратится если в нашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди которые громко разговаривают

География
куда надо обратится если в нашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди которые громко разговаривают
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если они собираются после 23.00 и мешают отдыхать жителям подъезда, в первую очередь нужно обратиться к своему участковому полицейскому.
Гость:
1) Можно написать заявление участковому. 2) Можно позвонить сотрудникам  полиции. Они должны будут приехать и записать объяснения сторон, составить протокол, который потом передают в суд. Но обычно полицейские только делают устные замечания в таких случаях.
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