куда надо обратится если в нашем доме на первом этаже ежедневно собираются молодые люди которые громко разговаривают

Если они собираются после 23.00 и мешают отдыхать жителям подъезда, в первую очередь нужно обратиться к своему участковому полицейскому.

Гость: Гость:

1) Можно написать заявление участковому. 2) Можно позвонить сотрудникам полиции. Они должны будут приехать и записать объяснения сторон, составить протокол, который потом передают в суд. Но обычно полицейские только делают устные замечания в таких случаях.