3 в корне576 - 0,25 в корне 961пожалуйста помогите    

Алгебра
3 в корне576 - 0,25 в корне 961пожалуйста помогите    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3√576 - 0,25√961=3*24-0,25*31=72-7,75=64,25
Гость:
576 кратно 9 (по признаку делимости на 9), поэтому можно разложить  576=9*64   3√576 - 0,25√961 = 3√(9*64)  - 0,25*31 = 3√9*√64  -  7,75 = 3*3*8  -  7,75 = =  72 - 7,75  =64,25
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