3 в корне576 - 0,25 в корне 961пожалуйста помогите
Алгебра
3 в корне576 - 0,25 в корне 961пожалуйста помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3√576 - 0,25√961=3*24-0,25*31=72-7,75=64,25
Гость:
576 кратно 9 (по признаку делимости на 9), поэтому можно разложить 576=9*64 3√576 - 0,25√961 = 3√(9*64) - 0,25*31 = 3√9*√64 - 7,75 = 3*3*8 - 7,75 = = 72 - 7,75 =64,25
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