Какое слово является наречием? Докажите это, используя в рассуждении слова во - первых, во - вторых. 1. Мы занимаемся (по) новому учебнику. 2. Весной всё в природе поэтично, прекрасно (по) новому.  (Нужно сочинение!) 

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Наречие отвечает на вопросы:Где?Куда?Откуда?Как? и Почему? во-первых: Занимаемся(Почему?)по учебнику(нар.) во вторых: В природе всё(как?)поэтично,прекрасно(нар.) Слова:учебнику,поэтично-это наречие.Наречие можно найти по вопросу.Опредилить вопрос нам часто помогает предлог (по).Если бы небыло предлога,то в оснавном мы бы уже не смогли бы поставить чётко вопрос.