Какое слово является наречием? Докажите это, используя в рассуждении слова во - первых, во - вторых. 1. Мы занимаемся (по) новому учебнику. 2. Весной всё в природе поэтично, прекрасно (по) новому.  (Нужно сочинение!) 

Русский язык
Какое слово является наречием? Докажите это, используя в рассуждении слова во - первых, во - вторых. 1. Мы занимаемся (по) новому учебнику. 2. Весной всё в природе поэтично, прекрасно (по) новому.  (Нужно сочинение!) 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие отвечает на вопросы:Где?Куда?Откуда?Как? и Почему? во-первых:                Занимаемся(Почему?)по учебнику(нар.) во вторых:                 В природе всё(как?)поэтично,прекрасно(нар.)  Слова:учебнику,поэтично-это наречие.Наречие можно  найти по вопросу.Опредилить вопрос нам часто помогает предлог (по).Если бы небыло предлога,то в оснавном мы бы уже не смогли бы поставить чётко вопрос.
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