Решите пример 3,2x - 1,5 = 1,7x
Математика
Решите пример 3,2x - 1,5 = 1,7x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,2x-1,5=1,7x 3,2х-1,7х=1,5 1,5х=1,5 х=1,5:1,5 х=1 проверка: 3,2*1-1,5=1,7 1,7=1,7
Гость:
3,2х-1,5=1,7х 3,2х-1,7х=1,5 1,5х=1,5 х= 1,5/1,5 х=1
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