Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать правами человека а какие долгом обязоностями

География
Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать правами человека а какие долгом обязоностями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно: провестидружескую беседу, можно сходить в кино, можно помочь другу в беде    Нельзя: курить в общественных местах, нельзя оскорблять мать, нельзя бить детей.    Нужно: учить уроки, помогать родителям, выполнять свой долг    Всё что можно,- права    Нельзя и нужно - обязанности 
Гость:
можно- хорошо учиться, гулять, веселиться нельзя- нарушать закон, общественный порядок нужно- соблюдать законы РФ и другие правовые нормы Права человека- нужно нельзя Долг обязанности- можно( но не обязательно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста составьте криминальную историю  предложений 12-15 , не тупо в переводчике перевести , а что-бы грамматика соблюдена была . плиииз
Ответить
Математика
КАКОЕ ЧИСЛО БОЛЬШЕ НА 9 ЧЕМ 25? 36? 47?                                                     КАКОЕ ЧИСЛО МЕНЬШЕ НА8 ЧЕМ 51? 62? 73?
Ответить
Математика
переложить одну палочку, чтобы равенство стало верным: VI-IV=IX
Ответить
Русский язык
допишите предложение .Объясните написание не и ни.. Где не был .... Где бы ни был....Что не случилось...Что бы ни случилось...Куда не пойду...Куда ...
Ответить
Геометрия
Четырехугольник АВСД вписан в окружность.Лучи АВ и ДС пересекаются в точке К,а диагонали АС и ВД пересекаются в точке Н.Угол ВНС равен 68 градусов,...
Ответить