Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать правами человека а какие долгом обязоностями

Гость: Гость:

Можно: провестидружескую беседу, можно сходить в кино, можно помочь другу в беде Нельзя: курить в общественных местах, нельзя оскорблять мать, нельзя бить детей. Нужно: учить уроки, помогать родителям, выполнять свой долг Всё что можно,- права Нельзя и нужно - обязанности