Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать правами человека а какие долгом обязоностями
География
Разделите моральные (нравственные)качества и поступки человека на 3 группы под названиями "можно" " нельзя" "нужно! Какае из них можно назвать правами человека а какие долгом обязоностями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно: провестидружескую беседу, можно сходить в кино, можно помочь другу в беде Нельзя: курить в общественных местах, нельзя оскорблять мать, нельзя бить детей. Нужно: учить уроки, помогать родителям, выполнять свой долг Всё что можно,- права Нельзя и нужно - обязанности
Гость:
можно- хорошо учиться, гулять, веселиться нельзя- нарушать закон, общественный порядок нужно- соблюдать законы РФ и другие правовые нормы Права человека- нужно нельзя Долг обязанности- можно( но не обязательно)
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