общая длина всех ребер куба равна 840см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба

Математика
общая длина всех ребер куба равна 840см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
840:12=70 см----- длина 1 грани куба 70*70=4900 кв.см----- площадь одной грани куба   4900*6=29 400 кв.см----общая площадь всех граней куба.   
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