общая длина всех ребер куба равна 840см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба

Математика

общая длина всех ребер куба равна 840см. Вычисли площадь одной грани куба. Вычисли общую площадь всех граней куба

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