При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?
Физика
При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: СИ: m=50 г = 0,05 кг дельта t=40 C c=5190 Дж/кг *С Найти: Q-? Найти: Q=mc*дельтаt Q=0,05 кг*5190 Дж/кг*С*40С=10380 Дж 10380 Дж=10,38 кДж Ответ:Q=10,38 кДж
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