При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?

Физика

При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?

Автор: Гость