какой кустарник является сырьём для получения сердечных препаратов
Биология
какой кустарник является сырьём для получения сердечных препаратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Боярышник-плоды и цветы являются сырьём для изготовления препаратов сердечно-сосудистой системы
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