!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 310 Муж и жена имеют темные кудрявые волосы У них родился ребенок с кудрявыми светлыми волосами Каковы генотипы родителе 311 Женщина со светлыми прямыми волосами вступила в брак с м...

Биология

!ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ! Помогите решить 310 Муж и жена имеют темные кудрявые волосы У них родился ребенок с кудрявыми светлыми волосами Каковы генотипы родителе 311 Женщина со светлыми прямыми волосами вступила в брак с мужчиной имеющим темные вьющиеся волосы Каковы генотипы родителей Каковы могут быть генотипы и фенотипы родителей 315 При скрещивании гомозиготных растений арбуза (одного с длинными зелеными плодами другое - с круглыми полосатыми) получены растения с круглыми зелеными плодами Каким будет потомство от анализирующего скрещивания их форм гомозиготной по рецессивным признакам

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