Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.

Геометрия

Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.

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