Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.        

Геометрия
Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.        
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