Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.
Геометрия
Точка Р-середина стороны АВ прямоугольника АВСД,диагонали которого пересекаютссся в точке О. Докажите,что треугольники ВРО и ВАД подобны.
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Маршрут второго дня похода составил 48км.Это 6/7 пути,пройденного туристами в первый день.За третий день им нужно преодолеть 3/4 расстояния, пройде...
Қазақ тiлi
Физика
При изохорном нагревании 50 г гелия его температура повысилась на 40 °С. Какое количество теплоты получил газ?
Физика
Велосипедист ехал из одного пункта в другой. Первую треть пути он проехал со скоростью v1=18 км/ч. Далее половину оставшегося времени он ехал со ск...