найдите число А, если 3/8 от равны 30% от числа (А+10)
Математика
найдите число А, если 3/8 от равны 30% от числа (А+10)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-х 3/8х=3/10(10+х) 3/8х=3/10х=3 3/40х=3 х=40 А=40
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