I2+CL2+H2O- больше HIO3+HCL 3. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции J2 + Cl2 + H2O → HJO3 + HCl равен … А)10 Б)1 В) 6 Г) 5 Окислитель и востановитель написать

Химия
I2+CL2+H2O- больше HIO3+HCL 3. Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции J2 + Cl2 + H2O → HJO3 + HCl равен … А)10 Б)1 В) 6 Г) 5 Окислитель и востановитель написать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окислителем будет хлор Cl2 Восстановитель - йод I2 Коэффициент перед восстановителем: 1 (ответ Б)   Решение: определяем степени окисления тех атомов, которые её меняют в ходе реакции:   В соединении I2 - степень окисления йода 0. А после реакции степень окисления йода в соединении HIO3 стала +5, то есть йод отдал (потерял свои электроны (частицы с отрицательным зарядом). Процесс отдачи электронов - окисление. а сам йод - восстановитель.   В соедининии Cl2 степень окисления хлора 0, а после реакции в соединении HCl степень окисления хлора -1. То есть хлор забрал (притянул к себе) электроны. Это процесс восстановления. А сам хлор - окислитель.   Теперь разберемся, сколько именно электронов. Если йод меняет степень окисления с 0 до +5, то происходит отдача 5 электронов, а т.к. атомов йода 2, то 2*5=10 электронов. Если хлор меняет степень окисления с 0 до -1, происходит присоединение одного электрона, но т.к. атомов хлора 2, то 2*1=2 электрона. Чтобы уравнять количества вещ-в уравнении, надо проставить коэффициенты (крест накрест), т.е перед йодом поставим 2, а перед хлохом 10. Но их можно сократить на 2, поэтому перед йодом I2 будет 1, а перед хлором Cl2 будет 5. Потом уравниваем количества других вещ-в (водорода, потом кислорода). в итоге будет так:     0     0               +5           -1   J2+5Cl2+6H2O=2HJO3+10HCl   коэфф-ты          0                                 +5 1|  2 I                 J2  -10е (электронов)=2I   - процесс окисления, J  восстановитель                            0                                      -1 5I 10 I                Cl2  +2e (Электрона)=2Cl  - процесс восстановления, Cl окисл-ль          
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