х^(х^-4)=45 если что то х^ это: х в квадрате. нужно решать квадратное уравнение

Гость: Гость:

x^4-4x^2-45=0 x^2 - замена на t t^2-t-45=0 D=16-4(1)(-45) D=196 sqrt D= 14 t1= 4-14/2 = -5 - не подходит потому что x^2 не может быть меньше 0 t2 = 9 возвращаемся к замене X^2= t x^2 = 9 x= 3; -3 Ответ : 3 ; -3