Голубятню , что означает это слова?

Гость: Гость:

я так понимаю данное слово дано в винительсном падеже а в именительном будет звучать так : голубятня тогда данное слово означает : место где обитают голуби . где их разводят . видели наверно обычно на улицах где то наверху есть "будка" с голубями . вот это голубятня