Голубятню , что означает это слова?
Русский язык
Голубятню , что означает это слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голубятня - помещение для домашних голубей (Обычно на крыше или чердаке)
Гость:
я так понимаю данное слово дано в винительсном падеже а в именительном будет звучать так : голубятня тогда данное слово означает : место где обитают голуби . где их разводят . видели наверно обычно на улицах где то наверху есть "будка" с голубями . вот это голубятня
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