утром рыбак поймал 35 карасей что составило 28% улова карасей за день. Сколько всего карасей поймал рыбак за день

Математика

утром рыбак поймал 35 карасей что составило 28% улова карасей за день. Сколько всего карасей поймал рыбак за день

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