утром рыбак поймал 35 карасей что составило 28% улова карасей за день. Сколько всего карасей поймал рыбак за день
Математика
утром рыбак поймал 35 карасей что составило 28% улова карасей за день. Сколько всего карасей поймал рыбак за день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 карасей - это 28% х - это 100% х=35*100:28=125 рыбок поймал всего
Гость:
составим пропорцию: 35 к. - 28% х к. - 100% [latex]x=\frac{35\cdot100}{28}=\frac{3500}{28}=125[/latex] (к.) Ответ: за день рыбак поймал 125 карасей. Проверка: 125·28%=35 (к.) - утренний улов рыбака.
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