Миша заметил, что среди его одноклассников мальчиков в 2 раза меньше, чем девочек. А его одноклассница Маша заметила, что две пятых всех её одноклассников – мальчики. Сколько детей в классе?
Математика
Миша заметил, что среди его одноклассников мальчиков в 2 раза меньше, чем девочек. А его одноклассница Маша заметила, что две пятых всех её одноклассников – мальчики. Сколько детей в классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - число мальчиков в классе, тогда у Миши (х-1) одноклассников-мальчиков, а одноклассниц-девочек 2(х-1)=2х-2. Всего в классе 2х-2+х=3х-2 детей. У Маши одноклассниц-девочек 2х-2-1=2х-3, а одноклассников-мальчиков (2/5)*(2х-3+х)=2(3х-3)/5 или х человек. Составим и решим уравнение: 2(3х-3)/5=х 6х-6=5х 6х-5х=6 х=6 - мальчиков в классе 3х-2=3*6-2=16 - детей всего Ответ: всего в классе 16 детей.
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