демократия это 1)меньшиство подчиняется большинству 2)народовластие 3)высшие посты занимают только предсилатели знатных родов 4)возможно свободно высказываться оспаривать решения 5)основные вопросы власти решают большинством го...
Обществознание
демократия это 1)меньшиство подчиняется большинству 2)народовластие 3)высшие посты занимают только предсилатели знатных родов 4)возможно свободно высказываться оспаривать решения 5)основные вопросы власти решают большинством голосов 6)высший слой общества Правление Перикла называют расцветанием культуры в афиинах потому что во первых во вторых в третьих Как ты думаеешь почему Сократа считали мудрым философом? потому что Чем на твой взгляд философия Платона отличается от философии Аристотеля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
демократия это : основные вопросы власти решают большинством голосов
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