Результат спортсменки улучшился на 1/4. На сколько процентов был хуже результат спортсменки?
Алгебра
Результат спортсменки улучшился на 1/4. На сколько процентов был хуже результат спортсменки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
результат увеличился на 1/4 часть. 100:4 = 25 - 1/4 часть был хуже на 25%
Гость:
4 это 100% значит 1/4 это 25% т.к. 100:4=25 Ответ:результат спортсменки был хуже на 15%
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