Синтаксический разбор предложения Ребята нетерпеливо ждут, когда наконец-то можно будет оставить дома надоевшие зимой тяжелые теплые вещи и легко отправиться куда-то с друзьями.
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Синтаксический разбор предложения Ребята нетерпеливо ждут, когда наконец-то можно будет оставить дома надоевшие зимой тяжелые теплые вещи и легко отправиться куда-то с друзьями.
Ответ(ы) на вопрос:
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Ребята нетерпеливо ждут, когда наконец-то можно будет оставить дома надоевшие зимой тяжёлые тёплые вещи и легко отправиться куда-то с друзьями.(Повествовательное, невосклицательное, сложное, союзное, сложноподчинённое, состоит из двух простых предложений.) 1. Двусоставное, распространённое, ничем не осложнено. 2. Односоставное, распространённое, осложнено однородными сказуемыми. [-=], (когда ... = и =). (Однородные члены предложения выделяются в кружочках) ребята-подлежащее нетерпеливо-обстоятельство ждут-сказуемое наконец-то-обстоятельство можно будет оставить-сказуемое дома-обстоятельство надоевшие-определение зимой-обстоятельство тяжёлые-определение тёплые-определение вещи-дополнение легко-обстоятельство отправиться-сказуемое куда-то-обстоятельство с друзьями-дополнение
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