В треугольнике ABC угол A=30 градусов, AC =12 см,AB= 10 см.Через вершину C проведена прямая а,параллельная AB.Найдите а)расстояние от точки B до прямой AC;б)расстояние между прямыми а и AB.

Геометрия
В треугольнике ABC угол A=30 градусов, AC =12 см,AB= 10 см.Через вершину C проведена прямая а,параллельная AB.Найдите а)расстояние от точки B до прямой AC;б)расстояние между прямыми а и AB.
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