лексический разбор слова история

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лексический разбор слова история
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
история- 1.действительность в её развитии, движении 2.наука о развитии человеческого общества 3.ход развития
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