Площадь сада составляет 192 а. Одна десятая часть сада занимают яблони. Одну пятую оставшейся площади занимают сливы. Какую площадь занимают сливы?
Математика
Площадь сада составляет 192 а. Одна десятая часть сада занимают яблони. Одну пятую оставшейся площади занимают сливы. Какую площадь занимают сливы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
192/10= 19,2 - занимают яблони (находим 1/10 от площади сада) 19,2/5 = 3,5 а - занимают сливы. (находим 1/5 от площади участка с яблонями)
Гость:
192/10=19.2 это яблони 192-19,2 =172,8 оставшаяся часть сада 172,8/5=34,56 сливы
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