Найдите площадь треуольника АВС,если:АВ-16,АС=8,угол А=45°
Геометрия
Найдите площадь треуольника АВС,если:АВ-16,АС=8,угол А=45°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 AB*AC*sin45 = 1/2 * 8 * 16 * v2/2(корень из двух деленный на два) = 34v2 ( 34 корней из 2)
Гость:
S=0.5absinС= 0.5*АВ*АС*sin45= 0.5*16*8*√(2)/2=32√2
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