найти значение выражения(в скобках указано число знаков  после запятой в последнем множителе) 0,1*0,01*0,001*....*0,00...01(99 знаков)

Математика
найти значение выражения(в скобках указано число знаков  после запятой в последнем множителе) 0,1*0,01*0,001*....*0,00...01(99 знаков)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.у первого числа 1 знак после запятой; у второго 2; у третьего - 3;... у 99-го числа - 99. 2. в произведении количество знаков после запятой складывается: 1+2+3+...+99=99*(1+99)/2=4950 3. результат умножения: 0,00..01 (4950 знаков)=10^(-4950)    
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