Напишите две структурные формулы веществ,отвечающих составуС4Н8О2 и относящихся к разным классам.Для каждого из них составьте по одной структурной формуле гомолога.Дайте название вчех веществ.

Химия

Напишите две структурные формулы веществ,отвечающих составуС4Н8О2 и относящихся к разным классам.Для каждого из них составьте по одной структурной формуле гомолога.Дайте название вчех веществ.

Автор: Гость