Напишите две структурные формулы веществ,отвечающих составуС4Н8О2 и относящихся к разным классам.Для каждого из них составьте по одной структурной формуле гомолога.Дайте название вчех веществ.
Химия
Напишите две структурные формулы веществ,отвечающих составуС4Н8О2 и относящихся к разным классам.Для каждого из них составьте по одной структурной формуле гомолога.Дайте название вчех веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c3h7cooh бутановая кислота, гомолог: ch3cooh уксусная кислота ch3cooc2h5 этилацетат, гомолог: ch3cooch3 метилацетат
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