3/7(0.56-4.9y)-6/13(0.52-3.9y)=0.6
Математика
3/7(0.56-4.9y)-6/13(0.52-3.9y)=0.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/7(0.56-4.9у)-6/13(0.52-3.9у)=0.6 0.24-2.1у-0.24+1.8у=0.6 -0.3у=0.6 у=0.6:(-0.3) у=-2
Гость:
[latex]\frac{3}{7}\cdot(0,56-4,9y)-\frac{6}{13}\cdot(0,52-3,9y)=0,6[/latex] [latex]0,24-2,1y-0,24+1,8y=0,6[/latex] [latex]-0,3y=0,6[/latex] [latex]y=0,6:(-0,3)[/latex] [latex]y=-2[/latex] ____________________________________________________________________ [latex]\frac{3}{7}\cdot(0,56-4,9\cdot(-2))-\frac{6}{13}\cdot(0,52-3,9\cdot(-2))=0,6[/latex] (это проверка) [latex]\frac{3}{7}\cdot(0,56+9,8)-\frac{6}{13}\cdot(0,52+7,8)=0,6[/latex] [latex]\frac{3}{7}\cdot10,36-\frac{6}{13}\cdot8,32=0,6[/latex] [latex]4,44-3,84=0,6[/latex] [latex]0,6=0,6[/latex]
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