ПОМОГИТЕ пожалуйста решить.. Найти критические точки функции: №1) f(x)=2sinx+x    №2)f(x)=x^3+6x^2

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критические точки, это где f'(x)=0 1. f'(x)=2cosx+1 2cosx+1=0 cosx= -1/2 (одна вторая) x= +- 2П/3 (плюс\минус два пи на три) Ответ:2п/3; -2п/3 2. f'(x)=3x2 +12x 3x2+12x=0 3x(x+4)=0 x=0 x=-4 Ответ: 0, -4