Заяц-беляк Написать: по 4  фактора биотическая среда абиотическая антропогенная  СРОЧНО 

Биология
Заяц-беляк Написать: по 4  фактора биотическая среда абиотическая антропогенная  СРОЧНО 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо написать как он связан с этими средами что ли ? 1. Биотическая : он поедает кору деревьев, им питаются хищники, т.е. входит в цепипитания. 2.абиотическая : он устраивает себе жилища. 3. антропогенная : на него охотятся, уничтожают места, где он обитает, т.е. косвенно на него влияют. Если честно, не очень понятно задание.
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