Заяц-беляк Написать: по 4  фактора биотическая среда абиотическая антропогенная  СРОЧНО 

Гость: Гость:

Надо написать как он связан с этими средами что ли ? 1. Биотическая : он поедает кору деревьев, им питаются хищники, т.е. входит в цепипитания. 2.абиотическая : он устраивает себе жилища. 3. антропогенная : на него охотятся, уничтожают места, где он обитает, т.е. косвенно на него влияют. Если честно, не очень понятно задание.