зробити фонетичний розбір слів:Ліцей,учитель,щітка,Марія

Гость: Гость:

Ліцей(л' і ц е й) -2 скл, 1-й відкр, 2-закр,2-й нагол. 5-букв,5 звуків: (л) приг,дзвінк, пом"якшен. (і) гол, ненаг. (ц) приг ,глух, тв. (е) гол,нагол. (й)- приг,дзв..м"який Учитель(у ч и т е л') 3 cкл, 1.2-й відкр, 3-й закр, 2-й нагол. 7 букв, 6 звук: (у)-гол,ненаг. (ч) приг,глух, тв. (и) гол,нагол. (т) приг глух, тв. (е)- гол ненаг. (л")- приг ,дзв,м"як. Щітка (ш ч і т к а) 2 скл,всі відкр, !-й наг. 5 букв,6 звуків: (ш) приг,глух,тв. (ч) приг, глух, пом"якш. (і)-гол ,нагол. (т)-приг,глух,тв. (к)-приг,глух, тв. (а)- гол, ненаг. Марія(м а р і й а) 3 скл, Всі відкр,"-й наг,5 букв,6 звуків: (м)-приг ,дзв, тв. (а)-гол,ненаг. (р)-приг,дзв, пом"як. (і) гол ,нагол. (й) прио,дзв, мяк. (а) гол,ненаг.