высота конуса равна 3,образующая равно 6 .найдите его обем деленный на п
Алгебра
высота конуса равна 3,образующая равно 6 .найдите его обем деленный на п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно узнать радиус с теоремы Пифагора: r^2=6^2-3^2 r^2=36-9 r^2=27 Объем конуса вычисляем по формуле: [latex] V={1 \over 3} \pi R^2H [/latex] V=(pi*27*3)/3=27pi V/pi=27pi/pi=27
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