Середнє арифметичне двох чисел на 1,5 більше за менше з них. На скільки воно менше від більшого числа?

Математика
Середнє арифметичне двох чисел на 1,5 більше за менше з них. На скільки воно менше від більшого числа?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 1,5 меньше от большего из них
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