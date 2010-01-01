  в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A ,       какое будет напряжение на конденсаторе в тот момент, когда энергии электрического и магнитного полей будут...

Физика
  в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A ,       какое будет напряжение на конденсаторе в тот момент, когда энергии электрического и магнитного полей будут равны? Колебания считать незатухающими
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
W(эл)=Li²/2 W(м)=Cu²/2 Li²/2=Cu²/2 u=i√L/c=1.44·10⁻³B 
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