в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A , какое будет напряжение на конденсаторе в тот момент, когда энергии электрического и магнитного полей будут...

Физика

в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A , какое будет напряжение на конденсаторе в тот момент, когда энергии электрического и магнитного полей будут равны? Колебания считать незатухающими

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