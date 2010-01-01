при электролизе раствора серной кислоты за 50 мин выделилось 0,3 г водорода. Найдите мощьность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление равно 0,4 ом.

Физика

при электролизе раствора серной кислоты за 50 мин выделилось 0,3 г водорода. Найдите мощьность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление равно 0,4 ом.

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