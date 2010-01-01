при электролизе раствора серной кислоты за 50 мин выделилось 0,3 г водорода. Найдите мощьность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление равно 0,4 ом.
Физика
при электролизе раствора серной кислоты за 50 мин выделилось 0,3 г водорода. Найдите мощьность, расходуемую на нагревание электролита, если его сопротивление равно 0,4 ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=kIt Найдем силу тока: I=m/kt=0.0003/10^-8*3000=10А. Найдем напряжение: U=RI=0.4*10=4В. N=UI=4*10=40Вт.
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