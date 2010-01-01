Напиши прислів*я з прислівниками повинно бути 6 прислівь

Гость: Гость:

У червні в коморі пусто, а на полі густо. Хто вранці плаче,той ввечері сміється. Хто рано встас ,тому Бог подає. Йому влітку-жарко,а взимку-холодно Хай і смішно,аби затишно. Зробиш спішно-вийде смішно. Буде тому голодно,хто в жнива холодку шукає.