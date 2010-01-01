Напиши прислів*я з прислівниками повинно бути 6 прислівь
Қазақ тiлi
Напиши прислів*я з прислівниками повинно бути 6 прислівь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У червні в коморі пусто, а на полі густо. Хто вранці плаче,той ввечері сміється. Хто рано встас ,тому Бог подає. Йому влітку-жарко,а взимку-холодно Хай і смішно,аби затишно. Зробиш спішно-вийде смішно. Буде тому голодно,хто в жнива холодку шукає.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений. На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал ...
Физика
в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A , какое будет напряжение на ...
Химия
В результате гидролиза 500кг древесных опилок, содержащих 45% целлюлозы, было получено 124кг глюкозы.Определите массовую долю выхода глюкозы то тео...