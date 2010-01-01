запишите все подмножества множеств а,в,с

Математика
запишите все подмножества множеств а,в,с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество А имеет 2 подмножества, а именно: "А"(само себя) и "пустое подмножество". Аналогично и о В и С.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
при электролизе раствора серной кислоты за 50 мин выделилось 0,3 г водорода. Найдите мощьность, расходуемую на нагревание электролита, если его соп...
Ответить
Қазақ тiлi
Напиши прислів*я з прислівниками повинно бути 6 прислівь
Ответить
Алгебра
Решение задач с помощью линейных уравнений уравнений.   На рыбалке отец с сыном поймали 15 рыбок. Сколько поймал сын,если известно,что отец поймал ...
Ответить
Физика
  в колебательном контуре с индуктивностью 0,40 Гн и емкостью 2,0*10 -5 Ф амплитудное значение тока 1,0 *10 -5 A ,       какое будет напряжение на ...
Ответить
Қазақ тiлi
чи доводилось тобі бачити живих мурашок? текст-розповідь 5-7 речень
Ответить