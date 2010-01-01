запишите все подмножества множеств а,в,с
Математика
запишите все подмножества множеств а,в,с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Множество А имеет 2 подмножества, а именно: "А"(само себя) и "пустое подмножество". Аналогично и о В и С.
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