Здравствуйте! Буду очень признателен за решение)    В результате восстановления оксида серебра уксусным альдегидом образовалось 2,7г серебра. Какая масса альдегида была при этом окислена ? 

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х г 2,7 г [latex]CH_3CHO+Ag_2O=CH_3COOH+2Ag[/latex] 44 г 216 г при взаимодействии 44 г альдегида восстанавливается 216 г серебра, а при -- // -- // -- х г____________________________2,7 г, откуда х=44*2,7/216=0,55 г