В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я мог понять!! за это я и даю так много пунктов! если будите решать хорошо буду п...

Геометрия

В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я мог понять!! за это я и даю так много пунктов! если будите решать хорошо буду по 200 пунктов давать за задачу

Автор: Гость