В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я мог понять!! за это я и даю так много пунктов! если будите решать хорошо буду п...
Геометрия
В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я мог понять!! за это я и даю так много пунктов! если будите решать хорошо буду по 200 пунктов давать за задачу
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