помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.

Геометрия

помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.

Автор: Гость