помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.

Геометрия
помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.
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