1/3х(в квадрате) - х + 6
Алгебра
1/3х(в квадрате) - х + 6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В вашем условии (1/3x) в квадрате или только x в квадрате? 1 Вариант. (Если только x в квадрате). Умножим каждое число на три. Получим уравнение x(в квадрате)-3x+18 D = 9 - 72 = -63 Ответ : нет корней 2 вариант. (Если (1/3x) в квадрате). Умножим каждое число на 9. Получим уравнение x(в квадрате)-9x+54 D = 81 - 216 = -135 Ответ : нет корней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике АВС угол С-прямой,косинус А =в числителе корень из 2,в знаменителе 4.Найдите тангенс А. Прошу пишите правельно и объясняйте,что бы я...
Геометрия
помогите решить пожалуйста: площадь боковой поверхности цылиндра равна 24П см в квадрате, а иво объём равен 48П см в кубе. найдите высоте цылинда.
Алгебра
мозг взрослого человека составляет 1370г, а головной мозг новорожденного 400 г,Сколько процентов мозг новорожденного составляет от мозга взрослого ...