1/3х(в квадрате) - х + 6

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В вашем условии (1/3x) в квадрате или только x в квадрате? 1 Вариант. (Если только x в квадрате). Умножим каждое число на три. Получим уравнение x(в квадрате)-3x+18 D = 9 - 72 = -63 Ответ : нет корней 2 вариант. (Если (1/3x) в квадрате). Умножим каждое число на 9. Получим уравнение x(в квадрате)-9x+54 D = 81 - 216 = -135 Ответ : нет корней