Прошу помочь с химией Определить формулы предельной одноосновной карбоновой кислоты если известно, что на нейтрализацию 11г ее затрачен раствор с массой долей гидрооксида натри 25% объемом 15,75мл и плотностью 1,27г/мл Скольк...
Химия
Прошу помочь с химией Определить формулы предельной одноосновной карбоновой кислоты если известно, что на нейтрализацию 11г ее затрачен раствор с массой долей гидрооксида натри 25% объемом 15,75мл и плотностью 1,27г/мл Сколько изомерных кислот соответствуют формуле ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю CnH2n+1COOH+NaOH->CnH2n+1COONa+H2O. m(NaOH25%)=V*плотность=15,75*1,27=20г, m(NaOH100%)=m(NaOH25%)*25%/100%=5г, n(NaOH)=m/M=5/40=0,125моль=n(CnH2n+1COOH), M(CnH2n+1COOH)=m/n=11/0,125=88г/моль, 12n+2n+1+12+16+16+1=88, 14n=42, n=3, следовательно к-та-C3H7COOH(пропановая, масляная), изомерна ей лишь одна-2-метилпропановая к-та. Ответ: C3H7COOH, 1 изомерная к-та.
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