Прошу помочь с химией Определить формулы предельной одноосновной карбоновой кислоты если известно, что на нейтрализацию 11г ее затрачен раствор с массой долей гидрооксида натри 25% объемом 15,75мл и плотностью 1,27г/мл Скольк...

Химия

Прошу помочь с химией Определить формулы предельной одноосновной карбоновой кислоты если известно, что на нейтрализацию 11г ее затрачен раствор с массой долей гидрооксида натри 25% объемом 15,75мл и плотностью 1,27г/мл Сколько изомерных кислот соответствуют формуле ?

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