стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 5 см, апофема - 14 корней из 2 см. найдите площадь боковой поверхности пирамиды
Геометрия
стороны основания правильной треугольной пирамиды равны 5 см, апофема - 14 корней из 2 см. найдите площадь боковой поверхности пирамиды
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