Твір: "суспільство в кому я хочу жити"...Срочно, пожалуйста*

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Твір: "суспільство в кому я хочу жити"...Срочно, пожалуйста*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ідеальне сучасне суспільство, як на мене - це комфортне для сучасної людини місце існування.  Це суспільство в якому кожна людина може знайти собі місце. Кожен може знайти заняття, яке б і матеріально і морально його влаштовувало, суспільна праця дозволяла забезпечити достойний рівень життя непрацездатним.  Суспільство, позбавлене різких змін як в політиці так і в єкономіці. Методи виробництва в якому дозволяють виробляти достатньо суспільного продукту та не наносити непоправної шкоди природі. 
Гость:
Ідеальне сучасне суспільство, як на мене - це комфортне для сучасної людини місце існування.  Це суспільство в якому кожна людина може знайти собі місце. Кожен може знайти заняття, яке б і матеріально і морально його влаштовувало, суспільна праця дозволяла забезпечити достойний рівень життя непрацездатним.  Суспільство, позбавлене різких змін як в політиці так і в єкономіці. Методи виробництва в якому дозволяють виробляти достатньо суспільного продукту та не наносити непоправної шкоди природі.
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