У ЦИСТЕРНІ БУЛО 4800 Л ВОДИ оДИН НАСОС МОЖЕ ВИКАЧАТИ ВСЮ ВОДУ ЗА 24 ХВ , А другий за 40 хв За скільки хвилин можна викачати всю воду , якщо поставити відразу два насоси ?

Математика

У ЦИСТЕРНІ БУЛО 4800 Л ВОДИ оДИН НАСОС МОЖЕ ВИКАЧАТИ ВСЮ ВОДУ ЗА 24 ХВ , А другий за 40 хв За скільки хвилин можна викачати всю воду , якщо поставити відразу два насоси ?

Автор: Гость