У ЦИСТЕРНІ БУЛО 4800 Л ВОДИ оДИН НАСОС МОЖЕ ВИКАЧАТИ ВСЮ ВОДУ ЗА 24 ХВ , А другий за 40 хв За скільки хвилин можна викачати всю воду , якщо поставити відразу два насоси ?
Математика
У ЦИСТЕРНІ БУЛО 4800 Л ВОДИ оДИН НАСОС МОЖЕ ВИКАЧАТИ ВСЮ ВОДУ ЗА 24 ХВ , А другий за 40 хв За скільки хвилин можна викачати всю воду , якщо поставити відразу два насоси ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4800/24=200*літрів/хв) 2)4800/40=120(літрів/хв) 3) 200+120=320(літрв/хв) разом 2 насоси 4) 4800/320=15 (хв) Відповідь: 2 насоси викачають воду за 15 хвилин
Гость:
4800:24=200 л-----первый насос за 1 мин выкачивает 4800:40=120 л---- второй насос за 1 мин выкачивает 200+120=320 л-----оба насоса за 1 мин выкачивает 4800:320= за15 мин---- работая вместе выкачают всю воду.
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