Граната , летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с , разорвалась на 2 части массами 1 и 1.5 кг. Скорость большого осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 25 м/с . Определите величину и направ...
Физика
Граната , летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с , разорвалась на 2 части массами 1 и 1.5 кг. Скорость большого осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 25 м/с . Определите величину и направление скорости меньшего осколка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
используем закон сохранения импульса 1) в проекции на ось ОХ: (m₁+m₂)V=m₁V(x)+m₂V₂, V₂=10+25=35(м/с) 2)в проекции на ось ОУ : 0=0+m₂V(y) ⇒V(y)=0 V(x)=[(m₁+m₂)V-m₂V₂]/ m₁=-27.5(м/с)- в противоположную сторону
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