Граната , летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с , разорвалась на 2 части массами 1 и 1.5 кг. Скорость большого осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 25 м/с . Определите величину и направ...

Физика

Граната , летевшая в горизонтальном направлении со скоростью 10 м/с , разорвалась на 2 части массами 1 и 1.5 кг. Скорость большого осколка осталась после взрыва горизонтальной и возросла до 25 м/с . Определите величину и направление скорости меньшего осколка.

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