твір на тему "наші справи говорять за нас" дуже срочно...
Қазақ тiлi
твір на тему "наші справи говорять за нас" дуже срочно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І справді наші справи говорять за нас.Зробиш щось , або допоможеж комусь.Все це наші справи. Ось учора я допоміг\ла мамі помити посуд мама віддячила мені .І мені це дуже сподобалось.Я почав допомагати мамі, сестрі та братику.І на вулиці всі мої сусіди знали що я слухняний хлопчик.Бабуся Неля дала мені цукерку,маленька Віка дала мені погратися своїм м*ячем. Так я допомагаю всім.
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