Государство созданное в результате покорения других стран и народов, назывется: А) провинция Б) колония В) монархия Г) империя Очень надо!!!!
Обществознание
Государство созданное в результате покорения других стран и народов, назывется: А) провинция Б) колония В) монархия Г) империя Очень надо!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Государство созданное в результате покорения других стран и народов, назывется: империя
Гость:
Ответ: Г, империя, т.к. империя всегда основывалась и создавалась за счёт расширения и укрепления своих границ и подчинении более слабых государств. Пример: Римская империя, Византийская империя, Российская империя. Что косается провинции, то это просто кусочек государства, ничем не отличающийся от других городов (или области). Коллония-это не страна, а территория, подчиняющяяся какой-либо стране, в рез-те её захвата. А монархия-это форма правления в государстве. Это я просто для пояснения тебе написал.=)
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